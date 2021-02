Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mercedes auf Parkplatz beschädigt

Lübbecke (ots)

Am Dienstagmorgen ist auf dem Parkplatz einer Arztpraxis am Krankenhaus Lübbecke in der Virchowstraße ein geparkter Mercedes beschädigt worden.

Dessen Fahrerin hatte die silberne B-Klasse um kurz nach 10 Uhr abgestellt und bei ihrer Rückkehr gegen 10.45 Uhr festgestellt, dass ein anderer Fahrzeugführer das Auto an der vorderen linken Seite beschädigt hatte. Da sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle entfernte, bitten die Ermittler nun um Hinweise zu ihm. Diese werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

