Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchdiebstahl, Mercedes Sprinter entwendet

Steinfurt (ots)

Am Montagmorgen (14.06.) ist die Polizei zu einem Garten- und Landschaftsbau an der Hovekampstraße gerufen worden. Dort hat es einen Einbruchdiebstahl gegeben. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen Sonntag (14.06.), 16.00 Uhr, und Montagmorgen, 05.45 Uhr, auf der Rückseite des Firmengebäudes die Scheibe eines Rolltores ein und gelangten so in das Innere. Im Gebäude durchsuchten sie die Räumlichkeiten, hebelten mehrere Schränke und die Tür zu einer Lagerhalle auf. Die Halle wurde ebenfalls von den Unbekannten durchsucht. Von dort entwendeten sie unter anderem mehrere Geräte der Marken Stihl, Hilti und Würth. Des Weiteren nahmen die Täter den Schlüssel für einen Mercedes Sprinter mit Pritschenaufbau an sich. Das dazugehörige Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ST-S 1223 entwendeten die Täter ebenfalls. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib des Mercedes Sprinter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell