Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Stromkabel von Baustelle entwendet

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag (11.06.), 16.00 Uhr und Montag (14.06.), 07.00 Uhr, vom Gelände einer Baustelle an der Bachstraße ein Stromkabel entwendet. Ein Mitarbeiter wollte am Montagmorgen den Kran der Baustelle in Betrieb nehmen. Dabei stellte er fest, dass das Stromkabel des Krans entwendet wurde. Die Täter brachen auf noch unbekannte Weise das Schloss des dazugehörigen Stromkastens auf und entwendeten das Kabel. Der Sachschaden liegt bei etwa 150 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

