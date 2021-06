POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Am Samstag (12.06.) im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 10.15 Uhr wurde in Hopsten ein schwarzer Mazda im Bereich der Fahrertür beschädigt. Das Fahrzeug war an der Bunten Straße 18, auf dem dortigen Parkplatz des Edeka-Marktes abgestellt. Nach ersten Ermittlungen wird die Schadenshöhe auf 750 Euro geschätzt. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/5914315.

