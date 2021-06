Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Steinfurt (ots)

Ein Polizeibeamter, der am Samstag (12.06.2021), gegen 21.20 Uhr mit seinem zivilen Streifenwagen im Stadtgebiet von Greven unterwegs war, beobachtete auf Nordwalder Straße auf der Emsbrücke in Fahrtrichtung stadtauswärts einen Audi SQ5 und einen Hyundai I 30, die sich gegenseitig immer wieder überholten. Beide Fahrzeuge bogen in Fahrtrichtung Reckenfeld ab. Im Stadtgebiet fuhren beide mit viel zu hoher Geschwindigkeit und geringen Abstand zu einander in Richtung Reckenfeld. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft konnte der zivile Polizeibeamte Geschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometer ablesen. Dabei wurde der Sicherheitsabstand immer wieder gefährlich unterschritten. In Reckenfeld konnte der Beamte die beiden Fahrzeuge anhalten. Hinzugerufene uniformierte Polizeibeamte erscheinen kurz danach am Ort. Die Überprüfungen ergaben, dass die beiden Fahrer im Alter von 25 und 22 Jahren aus Greven kommen. Beide Fahrer durften nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen und mussten an Ort und Stelle ihren Führerschein und ihre Mobiltelefone abgeben. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Münster wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Ein Verkehrsstrafverfahren wurde eröffnet.

