POL-ST: Ibbenbüren, Zigarettenautomat gesprengt

Am Sonntagmorgen (13.06.), gegen 04.35 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass zwei Zeugen auf der Glück-Auf-Straße von einer Explosion geweckt wurden. Beide eilten nach draußen und stellten einen zerstörten Zigarettenautomaten fest, der offensichtlich gerade gesprengt worden war. Eine angrenzende Hecke zum Automaten war vermutlich durch den Funkenflug an einer Stelle leicht in Brand geraten. Die Zeugin konnte den Brand mit Wasser sofort löschen. Die Polizei fand im weiteren Umfeld verschiedene Plastikteile die offensichtlich durch die heftige Sprengung dorthin geflogen waren. Ob es den Täter gelungen ist, Zigaretten aus dem Automaten zu erbeuten, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

