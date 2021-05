Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfall in der Ditzinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 17.25 Uhr in der Ditzinger Straße kurz nach dem Kreisverkehr mit der Dieselstraße in Gerlingen ereignete. Ein 25 Jahre alter LKW-Lenker hatte vermutlich übersehen, dass vor ihm mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt zum Stillstand gekommen waren. Er fuhr in der Folge auf eine 21-jährige Smart-Lenkerin auf. Diese wurde auf den Nissan eines 53-Jährigen gedrückt und dieser wiederum auf den davorstehenden Ford, in dem ein 60 Jahre alter Fahrer saß. Da die Frau im Smart noch versuchte nach rechts auszuweichen, kam sie letztlich neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Der Smart und der LKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

