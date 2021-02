Polizei Bochum

POL-BO: Ohne Führerschein, aber unter Drogen: 26-jähriger Herner flüchtet vor Verkehrskontrolle

Herne (ots)

Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, führte weitere Drogen mit und hat keine Fahrerlaubnis - ein 26-jähriger Herner flüchtete am Dienstag (2. Februar) vor einer Verkehrskontrolle auf der Auguststraße in Herne - mit für ihn unangenehmen Folgen.

Gegen 23.20 Uhr wollte eine Polizeistreife einen Autofahrer auf der Auguststraße kontrollieren. Als der Autofahrer den Streifenwagen wahrnahm, beschleunigte er plötzlich und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in nördliche Richtung davon. Dabei missachtete er mehrfach die Anhaltezeichen der Polizisten.

Nach aktuellem Kenntnisstand bog der Fahrer, ein 26-jähriger Herner, schließlich von der Auguststraße nach links in die Bertastraße ab und von dort nach rechts in die Jobststraße. In einer Sackgasse ließ er seinen Wagen zurück und flüchtete zu Fuß über einen Verbindungsweg zur Auguststraße, wo ihn die Beamten letztlich stoppten.

Die weitere Kontrolle und ein positiver Drogenvortest zeigten: Der Herner stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - außerdem hat er keine Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des Wagens stellten die Beamten auch geringe Mengen Drogen sicher. Und damit nicht genug: Der 26-Jährige war auch mit einem falschen Fahrzeugschein und einer falschen Umweltplakette unterwegs. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Wagen sicher.

Die Ermittlungen des Bochumer Verkehrskommissariats gegen den Mann dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell