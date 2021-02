Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

"Wer weiß denn sowas?" - Polizeimeldung lässt in Quizshow die Köpfe rauchen

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Jeden Tag schreiben wir Polizeimeldung an Polizeimeldung. Dabei geht es in Bochum, Herne und Witten quer durchs Strafgesetzbuch - nicht selten berichten wir von Not, Elend und menschlichem Schicksal.

Ab und zu sind auch "Bunte Geschichten" dabei, die oft so skurril sind, dass man sie erst einmal irgendwie nicht glauben will.

Dazu gehört auch dieser Vorfall in Bochum, über den wir am 3. Juni 2020 berichtet haben. Die Überschrift: "An der Dorstener Straße regnet es Krabben!"

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4612772

Diese Meldung fand in der Medienwelt bundesweite Beachtung. Dass es eine unserer Geschichten aber in eine Fensehshow schafft, hat es in der Geschichte des Bochumer Polizeipräsidiums bislang noch nicht gegeben. Vor einigen Tagen, am 28. Januar, war es dann soweit - im Ersten!

In der ARD-Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" richtete Moderator Kai Pflaume folgende Frage an seine Kandidaten Elton und Michael Thürnau: "Welcher ungewöhnliche Notruf ging Ende Mai 2020 bei der Bochumer Polizei ein?"

A: "Ein Marder sitzt im Geldautomaten!"

B: "Die Emscher ist voller Biber!"

C: "Es regnet Krabben!"

Im Studio aber auch vor den Fersehgeräten rauchten die Köpfe, die Frage richtig beantworten konnten die Kandidaten aber nicht. Sie und die vielen Zuschauer wissen aber jetzt, dass es im Polizeialltag halt nichts gibt, was es nicht gibt und dass es sogar Krabben regnen kann.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell