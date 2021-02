Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Wanne-Eickel: Wem gehört dieses Elektro-Fahrrad?

Herne (ots)

Dieses weiße Pedelec (Pegasus Solero E-Citta) haben Polizeibeamte der Wache Wanne-Eickel am 24. Januar 2021 (Sonntag) an der Emscherstraße in Höhe der Hausnummer 125 sichergestellt.

Die Kollegen waren von einer Anwohnerin alarmiert worden, der das verschlossene Damenrad, das eine 7-Gang-Nabenschaltung hat, schon am Vorabend aufgefallen war.

Eine mehrfache Abfrage in den polizeilichen Fahndungssystemen verlief negativ. Bislang hat niemand den Verlust des Alu-Fahrrades angezeigt.

Unter Vorlage eines Besitznachweises kann das Fahrrad auf der an der Hauptstraße 99 gelegenen Wache Wanne-Eickel (Tel.: 0234 / 909 3721) abgeholt werden.

