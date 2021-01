Polizei Bochum

POL-BO: Straßenraub mit Waffen in Bochum-Stiepel - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 30. Januar wurden zwei Bochumer Jugendliche (15,16) gegen 20.00 Uhr in Bochum-Stiepel überfallen. Vier männliche, schwarz gekleidete Jugendliche - kräftig wirkend und etwa 17 bis 19 Jahre alt - kamen im Bereich Hevener Straße / Im Mailand auf die beiden jungen Bochumer zu gerannt. Unter Einsatz eines Messers forderte einer der noch nicht ermittelten jungen Räuber die Herausgabe von Bargeld. Um die Forderung zu unterstützen, schlug ein weiterer mit einem Teleskopschlagstock gegen die Kopfseite des sechszehnjährigen Bochumers. Unter zusätzlichem zeigen einer Waffe wurde ihm sein Bargeld aus der Jackentasche genommen. Ein weiterer Räuber war währenddessen bei dem 15-jährigen Bochumer, welcher anschließend aus der Nase blutete. Die Gruppe flüchtete mit dem Bargeld sowie einem ebenfalls erbeuteten 'Sixpack' in Richtung Golfplatz. Die leicht verletzten Jugendlichen wurden zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die Fahndung im Nahbereich führte noch nicht zum Ergreifen der Räuber. Hinweise bitte an die Kriminalwache 0234 / 909-4441 oder zu Geschäftszeiten an das Regionalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0234 / 909 - 3210.

