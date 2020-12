Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Corona-Verstöße über Weihnachten

ZittauZittau (ots)

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz und des Bundespolizeireviers Zittau kontrollierten in Zittau über die Weihnachtsfeiertage zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die gegen die geltenden Corona-Schutzbestimmungen verstoßen haben.

Zwischen dem 23. und dem 27. Dezember 2020 wurden in der Friedensstraße, bei der Skaterbahn und in der Chopinstraße insgesamt 11 Personen zwischen 13 und 66 Jahren angetroffen, die entweder in Polen Tanken oder Einkaufen waren oder während einer Zusammenkunft aus drei Haushalten keine Mindestabstände einhielten und hierbei keine Mund-Nase-Abdeckung trugen. Es handelt sich um deutsche Anwohner aus Zittau und Umgebung.

Da es sich um keine triftigen Gründe zum Verlassen der Wohnung handelt und in einigen Fällen vorgeschriebene Verhaltensregeln nicht eingehalten wurden, wird das Gesundheitsamt informiert. Die aus Polen eingereisten Bürgerinnen und Bürger müssen sich in häusliche Quarantäne begeben. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

