Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarz 24/7 als Pflegekraft für 800,00 Euro gearbeitet

WeißenbergWeißenberg (ots)

Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen stoppten am 21. Dezember 2020 gegen 23:30 Uhr in Weißenberg einen ukrainischen Transporter. Unter den Mitfahrern befand sich eine 52-jährige Frau aus der Ukraine, die von März bis November in Süddeutschland als Pflegerin und Haushaltshilfe einer Seniorin gearbeitet hatte. Ein Visum und eine Arbeitserlaubnis konnte sie nicht vorlegen. Die Frau wohnte bei der zu Pflegenden und musste jederzeit abrufbereit zur Verfügung stehen. Für diesen Job hatte sie 800,00 Euro Lohn erhalten.

Jetzt befand sie sich auf dem Nachhauseweg um Weihnachten zu feiern. Gegen sie musste ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung eingeleitet werden. Außerdem wurden 4.000,00 Euro Schwarzarbeitslohn beschlagnahmt. Sie wurde durch die Ausländerbehörde aufgefordert, auszureisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell