Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Schleuser entgeht Haftstrafe

ZittauZittau (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter Schleuser wurde am 19. Dezember 2020 durch Bundespolizisten in Zittau gestellt.

Der 27-jährige Ungar geriet um 15:00 Uhr als Mitfahrer in einem in Serbien zugelassenen LKW in der Drausendorfer Straße in eine Kontrolle. Die Beamten konfrontierten den 2018 in Passau wegen dem Einschleusen von Ausländern verurteilten Mann mit der offenen Geldstrafe in Höhe von 715,00 EUR. Da er den Betrag vor Ort zahlen konnte, entging er einer 42-tägigen Ersatzhaft. Der Ungar konnte seine Reise fortsetzen.

