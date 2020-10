Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich Wekeln - Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Willich (ots)

Am 08.10.2020, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 24jährige Meerbuscherin mit ihrem PKW die Korschenbroicher Straße aus Schiefbahn kommend in Fahrtrichtung Willich. Als sie im Kreuzungsbereich Schiefbahner Straße nach links in Richtung Wekeln abbiegt, übersieht sie den entgegenkommenden PKW eines 58jährigen Meerbuschers. Durch den Zusammenstoß wird der PKW des 58jährigen gegen einen Ampelmast gelenkt, wo er im Motorraum in Brand gerät. Der Brand konnte mit einem eigenen Feuerlöscher gelöscht werden. Bei dem Unfall wurden drei der vier Insassen zum Teil schwer verletzt und mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. 201009/Nün (921)

