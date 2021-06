Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zigarettenautomat aufgebrochen

Steinfurt (ots)

Am Samstagmorgen (12.06.), gegen 02.50 Uhr, teilte ein Zeuge mit, dass auf der Moltkestraße Ecke Eschstraße ein offener Zigarettenautomat stehe. Es sei niemand mehr am Automat. Die Polizei traf zügig an der Einsatzörtlichkeit ein. Die Beamten stellten fest, dass bislang unbekannte Täter den Automaten aufgebohrt und aufgehebelt hatten. Der Automat wurde ausgeräumt. Wie hoch die Beute ist, steht noch nicht fest. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell