Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Im Zeitraum von Freitag (11.06.) 23.00 Uhr bis Samstag, 07.30 Uhr wurde in Ibbenbüren-Laggenbeck ein Verteilerkasten durch einen unbekannten Verursacher erheblich beschädigt. Der Stromverteiler ist an der Einmündung Bergmeyersweg/ Dompfaffweg aufgestellt. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05451/59143115 an die Polizei in Ibbenbüren.

