Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruchdiebstahl

Saerbeck (ots)

Am Donnerstag wurde die Polizei zu einem Einsatz an der Straße Welps Esch gerufen. Hier waren Unbekannte in ein Geschäft für Tierbedarf eingestiegen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (09.06.), 17.45 Uhr, und Donnerstag (10.06.), 07.00 Uhr, auf noch unbekannte Weise Zugang zu den Räumlichkeiten des Geschäfts. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Büros und Schränke. Dabei entwendeten sie unter anderem eine Geldkassette, indem sich ein dreistelliger Eurobetrag befand. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

