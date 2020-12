Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Radfahrer überschlagt sich

Mainz-AltstadtMainz-Altstadt (ots)

Mittwoch, 09.12.2020 16:30 Uhr

Am Mittwochnachmittag kommt es auf der Theodor-Heuss-Brücke zu einem Unfall zweier Fahrradfahrer bei dem sich ein 54-jähriger überschlägt. Gegen 16:30 Uhr befährt der 54-Jährige mit seinem Fahrrad von Wiesbaden kommend den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Fahrradweg auf der rechten Brückenseite in Fahrtrichtung Mainz. Ihm entgegen fährt eine 28-jährige Radfahrerin aus Wiesbaden. In der Rechtskurve vor der Abfahrt zur Peter-Altmaier-Allee gerät der 54-Jährige zu weit nach links und kollidiert mit der entgegenkommenden 28-Jährigen. Diese kommt durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzt sich leicht. Der 54-Jährige hingegen überschlägt sich mit seinem Fahrrad und muss in eine Klinik eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell