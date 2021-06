Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Gartenstühlen

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei in Ibbenbüren ist am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz in die Straße Berkenburg gerufen worden. Hier hatten Unbekannte sechs Gartenstühle entwendet. Die Stühle standen zusammen mit einem Tisch auf der Terrasse eines Wohnhauses. Die Täter haben die Alustühle in der Zeit zwischen Mittwoch (09.06.), 21.20 Uhr, und Donnerstag (10.06.), 06.00 Uhr, entwendet. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell