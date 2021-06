Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand eines Müllcontainers

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben einen leeren Müllcontainer, der auf dem Gelände der Käthe-Kollwitz Realschule, Grünring 70, stand in Brand gesetzt. Der Container wurde dabei zerstört. Ein Zeuge hatte den Brand am Samstagmorgen (12.06.), gegen 01.00 Uhr, entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

