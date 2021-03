Polizei Gütersloh

POL-GT: Gemeinsame Presseerklärung des BAG, des Hauptzollamts Bielefeld, der Kreisverwaltung Gütersloh und der Polizei Gütersloh - Verkehrskontrollen des Schwerlastverkehrs auf dem Autohof Aurea

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Am Donnerstag (11.03.) führte die Polizei Gütersloh in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14:00 Uhr an der Tank- und Rastanlage Aurea Schwerlastkontrollen durch. Unterstützt wurden die Beamten des Verkehrsdienstes dabei vom Bundesamt für Güterverkehr, der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh und der Kontrolleinheit Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Bielefeld.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag in der Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Güter- und Personenverkehr, dem technischen Zustand der Lkw, der Einhaltung von Vorschriften beim Lebensmitteltransport und des Tierwohls. Zugleich zielten die Kontrollen auch auf die Überprüfung der illegalen Beschäftigung und Schwarzarbeit ab. Insgesamt wurden 56 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer überprüft. Hierbei wurden bei mehr als jedem dritten Fahrzeug bzw. bei dessen Fahrern Verstöße festgestellt. Insgesamt 10 Ordnungswidrigkeitenverfahren mussten eingeleitet und 12 Verwarngelder vor Ort erhoben werden. Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Lenk- und Ruhezeiten), Überladung und unzureichende Ladungssicherung, aber auch Verstöße gegen das Tierwohl bei Tiertransporten wurden bei den Kontrollen festgestellt.

Bei einem vom BAG auf Kabotagebeförderung überprüften Fahrzeug wurde ein entsprechender Verstoß entdeckt. Solche Güterbeförderungen sind in Deutschland ausschließlich den im europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Frachtführern mit einer EU-Lizenz erlaubt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er konnte seine Fahrt erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 2500 Euro fortsetzen. Bei zwei vom Hauptzollamt überprüften Personen verhärtete sich der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Auch zukünftig wird die Polizei Gütersloh mit den Kooperationsbehörden weitere Kontrollaktionen im Sinne der Verkehrssicherheit, der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung sowie der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen im Güterverkehrswesen durchführen.

