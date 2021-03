Polizei Gütersloh

POL-GT: Nachtrag - Unbekannte Jugendliche stehlen Fahrrad - Zeuge gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am vergangenen Freitagabend (05.03., 19.30 Uhr) entrissen drei Jugendliche einer 30-jährigen Frau aus Gütersloh das Fahrrad (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4857453).

Im Rahmen derzeitiger Ermittlungen ergaben sich neue Erkenntnisse. Den Angaben der Zeugin zufolge folgten ihr die drei bislang unbekannten Täter nach Tatbegehung bis in die Bismarckstraße. Etwa in Höhe der Parkplatzausfahrt des Amtsgerichts Gütersloh hielt ein unbekannter Pkw-Fahrer an, der die Situation erkannte und hielt die drei jugendlichen Täter auf. Den Erkenntnissen nach fand zwischen dem Pkw-Fahrer und den Jugendlichen daraufhin ein Gespräch statt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Pkw-Fahrer machen, der am vergangenen Freitagabend die Situation auf der Bismarckstraße am Amtsgericht Gütersloh erkannte? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell