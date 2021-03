Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Jugendliche stehlen Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (05.03., 19.30 Uhr) entwendeten drei bislang unbekannte Jugendliche auf der Kahlertstraße einer 30-jährigen Gütersloherin das Fahrrad. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sprachen die drei Täter die 30-Jährige an und verhielten sich verbal aggressiv. Nach einem Disput entriss ein Täter der Frau das Fahrrad. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung.

Die drei Täter sollen zwischen 12 und 18 Jahre alt gewesen sein, ein südländisches Aussehen gehabte haben und dunkle Bekleidung getragen haben. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein grünes Fahrrad der Marke Wulfhorst.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell