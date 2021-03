Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungsbrand in Zweifamilienhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) Am Samstag, 06.03.2021, gegen 11:15 Uhr, kam es an der Berliner Straße in Gütersloh zu einem Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus. Der Brand im Erdgeschoß wurde durch die zügig eintreffende Berufsfeuerwehr bekämpft und abgelöscht. Das Feuer in einem Ankleidezimmer wurde vermutlich durch einen technischen Defekt eines Bügeleisens oder einer Wärmelampe verursacht. Durch die hinzugezogene Kriminalpolizei wurden diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann z.Zt. durch die Polizei nicht abgeschätzt werden. Personen kamen glücklicher Weise nicht zu Schaden.

