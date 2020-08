Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Freitag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Citroen. Das Auto stand auf einem Parkstreifen an der Kirchhellener Straße unterhalb der Autobahnbrücke zur A2. An der kompletten linken Fahrzeugseite sind Schäden zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen BMW X1. Das Auto stand an der Stenkhoffstraße. Der Verursacher hinterließ etwa 1.000 Euro Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Auto des Verursachers weiß gewesen sein. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Marl

Am Donnerstag zur Tageszeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen VW Beatle am Marler Stern. Das Auto stand im Parkhaus auf der unteren Ebene. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

