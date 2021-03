Polizei Gütersloh

POL-GT: Abbiegeunfall auf der Haller Straße - Vier Schwerverletzte

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Freitagvormittag (05.03., 11.25 Uhr) ereignete sich auf der Haller Straße/ B 68 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrenden, bei welchem alle Insassen verletzt wurden.

Eine 30-jährige Frau aus Steinhagen befuhr mit einem Skoda die Haller Straße in Richtung Halle und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zum Schnatweg nach links in Richtung Autobahnauffahrt A 33 abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 43-jähriger Mann aus Halle mit einem Renault die Brackweder Straße in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung Steinhagen zu passieren. Bei dem Abbiegeversuch der Skoda-Fahrerin kam es in der Folge zur Kollision zwischen den beiden Pkw.

Die 30-jährige Skoda-Fahrerin verletzte sich schwer. Ebenso wurden der 43-jährige Renault-Fahrer sowie auch seine zwei 15- und 12-jährigen Mitinsassen schwer verletzt. Alle Personen waren nicht lebensgefährlich verletzt und wurden zunächst durch eingesetzte Rettungskräfte medizinisch versorgt. Anschließend wurden alle Unfallbeteiligten zur stationären Behandlung in Bielefelder Krankenhäuser transportiert.

Die beiden unfallbeschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 10 000 Euro.

