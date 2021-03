Polizei Gütersloh

POL-GT: Versandbestätigung via SMS - Vorsicht vor Betrug

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Aufgrund der Einschränkungen im Einzelhandel, bestellen viele Menschen vermehrt Ware online.

Betrüger machen sich das zugute und versuchen mit falschen SMS von angeblichen Transportdienstleistern und einer dahinter versteckten Software die Mobiltelefone ihrer Opfer auszuspähen und an wichtige Daten zu gelangen.

Klickt man auf den Link in der SMS, welche zum Beispiel über den Versand einer bestellten Ware informiert, wird eine Schadsoftware auf das Endgerät geladen. Mit dieser können SMS und MMS geladen, sowie eine Fernsteuerung und Ausspähung des Smartphones erfolgen.

Auch im Kreis Gütersloh sind schon diese betrügerischen Nachrichten eingegangen. Die Polizei ermittelt.

Wir warnen! Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, wenn Ihnen der Absender nicht bekannt ist. Sollten Sie den Absender kennen, sich aber unsicher sein, kontaktieren Sie den Absender über einen alternativen Weg. Bestätigen Sie in keinem Fall die Installation von fremder Software auf ihrem Mobiltelefon. Stellen Sie Ihr Telefon eventuell so ein, dass fremde Software nicht installiert werden kann. Sollten Sie bereits dem Link einer solchen Nachricht gefolgt sein, schalten Sie das Smartphone in den Flugmodus und informieren Sie Ihren Provider und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

