POL-VER: ++ Werkzeug entwendet ++ Baum blockiert Straße ++ Unbekannte beschädigten Zigarettenautomaten ++ Citroen beschädigt - Zeugenaufruf ++ Wenig Einsätze nach dem Sturm ++

LANDKREIS VERDEN

Werkzeug entwendet

Kirchlinteln. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in einem Neubaugebiet an der Speckener Straße diverses Werkzeug gestohlen. Unter anderem sind Winkelschleifer und Beleuchtungskörper entwendet worden. Die Polizeistation Kirchlinteln ermittelt wegen schweren Diebstahls. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nehmen die Beamten unter Telefon 04236/943370 entgegen.

Baum blockiert Straße

Achim/Bierden. Die Straße In den Bergen wurde am Sonntagabend gegen 20 Uhr von einem umgestürzten Baum blockiert. Offenbar hatte ein Unbekannter die 20 cm starke Birke am Straßenrand mit einer Axt derart beschädigt, dass diese daraufhin auf die angrenzende Straße fiel. Verkehrsteilnehmer meldeten sich wegen der blockierten Straße schließlich bei der Feuerwehr sowie bei der Polizei. Die Feuerwehr Bierden musste schließlich ausrücken, um den Baum zu zerkleinern und von der Fahrbahn zu räumen. Die Polizei Achim leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unbekannte beschädigten Zigarettenautomaten

Osterholz-Scharmbeck. Hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter in der Nacht auf Montag an einem Zigarettenautomaten an der Straße Hinter der Kirche. Vermutlich durch einen Böller wurde der Automat erheblich in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Diebesgut wurde hingegen vermutlich nicht erlangt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter Telefon 04791/3070 Kontakt zu den Beamten aufzunehmen.

Citroen beschädigt - Zeugenaufruf

Ritterhude. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag einen Citroen beschädigt, der auf der Straße Am Sande geparkt war. Zwischen 8 und 16 Uhr kollidierte der Unbekannte mit dem Hochdachkombi, der dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden allein am Citroen beträgt rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher beging anschließend Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeistation Ritterhude unter Telefon 04292/811740 entgegen.

Stürmischer Sonntag: Kaum Polizeieinsätze

Landkreis Osterholz. Aufgrund des Sturms am Sonntag musste die Polizei im Landkreis nur zu wenigen Einsätzen fahren, wegen umgefallener Bäume waren hier allerdings die Feuerwehren gefordert. In Ritterhude knickte ein Baum um und lag quer auf der Straße Im Bördel. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr geräumt werden. An der Bergstraße in Worpswede stürzte ein Bauzaun auf zwei Pkw, die dadurch beschädigt wurden. Ein an der Dr.-Hünerhoff-Straße umgestürzter Baum beschädigte ein hier geparktes Auto. Neben den Sachschäden registrierte die Polizei glücklicherweise keine Verletzten durch den Sturm am Sonntag.

