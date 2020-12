Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 26.12.2020

PI Verden/OsterholzPI Verden/Osterholz (ots)

Ritterhude:

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Am 1. Weihnachtstag gegen Mittag kam es in Ritterhude, Stader Landstraße, Einmündung Bunkenburgsweg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Die 24-jährige Unfallverursacherin beabsichtigte, mit ihrem VW Passat aus dem Bunkenburgsweg in die Straße Vor Vierhausen zu fahren. Dabei übersah sie den VW Golf eines 36-Jährigen, welcher die Stader Landstraße in Richtung Bremen befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 36-Jährige sowie seine 47-jährige Mitfahrerin im VW Passat wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt und mussten vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 47-Jährigen so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden kann auf 10.000 Euro geschätzt werden.

Oyten:

Weihnachtsausfahrt endet mit Spaziergang Am frühen Morgen des 1. Weihnachtstages wurde ein 31jähriger Bremer mit seinem PKW auf dem Oyterdamm durch eine Polizeistreife angehalten. Die Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen fest und baten den Fahrzeugführer zum Urintest. Der Mann versuchte dabei die Beamten zu täuschen, indem er diesen anstatt des Urins einen Becher mit abgeschöpftem Leitungswasser überreichte. Dieser Täuschungsversuch misslang jedoch, was eine Blutentnahme und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich zog. Die weihnachtliche Ausfahrt musste ebenfalls beendet werden, da die Beamten dem Fahrzeugführer den Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt abnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell