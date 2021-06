Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruchdiebstahl in Friedhofsgebäude

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Freitag (11.06.), 16.45 Uhr, bis Montag (14.06.), 07.00 Uhr, in ein Gebäude auf dem Friedhofsgelände am Hemberger Damm eingebrochen. Die Unbekannten hebelten die Tür zu einem Gebäude auf, in dem sich unter anderem ein Büro und ein Aufenthaltsraum befinden. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen unter anderem diverse Schränke auf. Sie entwendeten zwei Samsung Mobiltelefone, ein XCover 3 und XCover 4s. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer im angegebenen Tatzeitraum etwas Besonderes beobachtet hat oder etwas über den Verbleib der Mobiltelefone weiß, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

