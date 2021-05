Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an der Grundschule

Donsieders (ots)

Am 14.05.21 stellte die Polizei gegen 23:50 Uhr an der Grundschule in Donsieders eine beschädige Scheibe fest. Unbekannte müssen in der Zeit davor im hinteren Be-reich der Schule, neben der dortigen Eingangstür, eine Scheibe eingeschlagen haben. Die Polizei Waldfischbach bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmen gemacht haben, sich zu melden.

