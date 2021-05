Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.05.2021, 01:25 Uhr

Orte: 66482 Zweibrücken, Lanzstraße SV: Am Samstagmorgen gegen 01:25 Uhr, wurde ein 41-jähriger Mann aus Grünstadt in der Lanzstraße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. |pizw

