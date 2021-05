Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.05.2021, 21:50 Uhr

Orte: 66482 Zweibrücken, L471 SV: Am Freitagabend wurde der Dienststelle in Zweibücken, eine in ihrem Fahrzeug schlafende Person im Fließverkehr an der Dorndorfkreuzung mitgeteilt. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort kann ein 46-jährige Mann aus Zweibrücken wie gemeldet vor der Ampelanlage festgestellt werden. Bei dem Mann kann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem dieser geweckt wurde, klagte er über Schmerzen im Brustbereich, weshalb er mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht wurde, wo ihm schließlich eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen den Mann eingeleitet. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell