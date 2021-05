Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 12.05.2021, 08:30 Uhr.

Orte: 66482 Zweibrücken, Wallstraße. SV: Bereits am Mittwochmorgen kam es in der Wallstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Diese lief auf dem Gehweg vor der Ausfahrt des dortigen Parkplatzes, als sie von einem unachtsamen Fahrzeugführer eines schwarzen Kombis (vermutlich Audi mit PS-Kennzeichen) angefahren wurde und zu Boden stürzte. Es kam hier nach bisherigen Erkenntnissen zu Verletzungen in Form von Prellungen. Der Fahrer des PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell