Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.05.2021, 16:23 Uhr

Orte: 66482 Zweibrücken, Altheimer Straße SV: Am Freitagnachmittag kam es in der Altheimer Straße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger PKW-Führer aus Zweibrücken, zunächst einen am linken Fahrbahnrand abgestellten PKW streifte, seine Fahrt fortsetzte und nach 10 Metern frontal mit einem weiteren, am linken Fahrbahnrand geparkten PKW kollidierte und zum Stillstand kam. Bei dem Fahrer kann im Rahmen der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Er wird aufgrund leichter, bei dem Unfall entstandener Verletzungen, ins Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Schadenshöhe: 18.500 Euro |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell