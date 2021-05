Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen infolge Unachtsamkeit beim Einfahren in den fließenden Verkehr

Contwig (ots)

Zeit: 14.05.2021, 15:45 Uhr.

Orte: 66947 Contwig, Hauptstraße. SV: Zunächst kam es am Freitagmittag gegen 15:15 Uhr, in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Hierbei übersah der 55-jährige PKW Fahrer beim Einfahren in den Fließverkehr, den dort befindlichen 53-jährigen Motorradfahrer, welcher beim Versuch einer Notbremsung zu Fall kam und sich leicht im Beinbereich verletzte.

Schadenshöhe: 1000 Euro |pizw

Zeit: 14.05.2021, 17:30 Uhr.

Orte: 66947 Contwig, Hauptstraße. SV: Kurze Zeit später ereignete sich in der Hauptstraße ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Contwig, beim Rückwärtsausfahren aus seiner Grundstücksausfahrt, den herannahenden PKW eines 36-jährigen Contwigers übersah und mit diesem kollidierte. Der 36-jährige Mann wurde hierbei durch den auslösenden Airbag leicht am Arm verletzt. An beiden Fahrzeugen, sowie an zwei weiteren geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Schadenshöhe: 8000 Euro |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell