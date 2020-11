Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Porsche überschlägt sich und landet im Graben

DiethardtDiethardt (ots)

Der Fahrer eines Sportwagens befuhr am späten Sonntagmorgen die Landstraße 335 von Nastätten in Richtung Diethardt. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Rutschen, überschlug sich und kam linksseitig etwa 4 Meter unterhalb der Straße in der Böschung auf. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, war jedoch ansprechbar und wurde nach Erstversorgung durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die L 335 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

