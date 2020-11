Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer - Vorabmeldung

WesterburgWesterburg (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 15.15 Uhr in der Ortsrandlage von Westerburg (L 300, Abzweig zur Umgehung von Westerburg, L 281) ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Kradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Zu dem genauen Unfallhergang können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine näheren Angaben gemacht werden. Die L 300 zwischen Westerburg und dem Abzweig nach Willmenrod bleibt voraussichtlich noch bis in die Abendstunden hinein gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wurde eine Umleitung eingerichtet.

Von Nachfragen zu dem Unfallhergang bitten wir abzusehen, es wird zeitnah nachberichtet.

