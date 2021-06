Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Motorradfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (16.06.) hat es gegen 17.45 Uhr auf der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer aus Greven gegeben. Der 23-jährige verletzte sich dabei schwer. Der Grevener war mit seinem Motorrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Wechterstraße unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und rutschte mit einem Krad in eine Hecke. Der schwerverletzte 23-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

