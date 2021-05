Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Küchenbrand in einem mehrgeschossigen Wohngebäude

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Abend, gegen 21.15 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Zimmerbrand in einem mehrgeschossigen Wohngebäude im Bereich der Leineweberstraße alarmiert. Umgehend wurden zwei Löschzüge sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle konnte eine starke Rauchentwicklung in der betroffenen Wohnung im dritten Obergeschoss festgestellt werden. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor und konnte das Feuer schnell im Bereich der Küche lokalisieren und löschen. Die Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst betreut und konnte nach einer Sichtung des alarmierten Notarztes an der Einsatzstelle verbleiben. Abschließend wurde ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Räume eingesetzt. Für die Dauer des Einsatzes musste die Leineweberstraße gesperrt werden. (TRu)

