Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brennendes Auto

Kaiserslautern (ots)

Ein Personenwagen ist am Sonntagabend in der Weilerbacher Straße in Flammen aufgegangen.

Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Ursache für das Feuer dürfte, nach Einschätzung der Feuerwehr, ein technischer Defekt gewesen sein.

Der Besitzer des Pkws kümmerte sich darum, dass der Wagen am nächsten Tag abgeschleppt wird. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell