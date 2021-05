Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach/B10 - Kontrolle über Auto verloren

In die Leitplanken fuhr am Donnerstag eine 25-Jährige auf der B10.

Ulm (ots)

Die Fahrerin des Citroen fuhr in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Gegen 6.45 Uhr verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Der Citroen drehte sich mehrmals um die eigene Achse und geriet in die linke Leitplanke. Dort kam das Auto zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die 25-Jährige leicht. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 1,5 bis 2 Kilometer. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.000 Euro.

