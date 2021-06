Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Festnahme nach Taschendiebstahl

Altenberge (ots)

In einem Supermarkt an der Straße "An der Alten Molkerei" ist am Montag (14.06.) eine mutmaßliche Taschendiebin festgenommen worden. Eine Zeugin beobachtete gegen 13.50 Uhr wie eine Frau einer Kundin die Geldbörse aus der Handtasche gegriffen hat. Die Handtasche befand sich im Einkaufswagen der Kundin. Danach lief die Frau schnell in Richtung Ausgang, wo sie von einem Mitarbeiter des Supermarktes an der Flucht gehindert wurde. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei der Frau um eine 21-jährige Bulgarin handelt. Sie steht im Verdacht insgesamt 20 Straftaten in verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen begangen zu haben. Neben Taschendiebstählen werden ihr auch Ladendiebstähle und Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten vorgeworfen. Das Amtsgericht Rheine hat wegen Fluchtgefahr Untersuchungshaft gegen die 21-Jährige angeordnet.

