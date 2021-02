Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zeugen gesucht: 15-Jähriger bedroht und ausgeraubt

Odenthal (ots)

Am Dienstag (23.02.) wurde ein 15-jähriger Bergisch Gladbacher gegen 17:00 Uhr im Bereich zwischen Mühlenweg und Getränke-Markt von drei unbekannten Jugendlichen bedroht und ausgeraubt.

Die drei Täter folgten dem Jugendlichen über den Mühlenweg in Richtung eines Getränke-Marktes. Einer der Täter zog einen spitzen Gegenstand aus seiner Tasche und drohte damit, den 15-Jährigen "abzustechen", wenn dieser ihm nicht seine Wertsachen aushändigen würde. Der Unbekannte packte den Jugendlichen dann am Arm und griff gleichzeitig in dessen Hosentasche, um nach den Wertsachen zu greifen. In einem Moment der Unachtsamkeit der Täter flüchtete der 15-Jährige in den nahegelegenen Getränke-Markt und bat die Angestellten, die Polizei zu alarmieren. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Bei den Tätern handelt es sich um drei männliche Personen zwischen 18 und 19 Jahren, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Südländisches Erscheinungsbild, circa 180cm groß, schwarze Haare, Vollbart, bekleidet mit grauer Jeans und hellblauer Jacke.

Täter 2: Deutsches Erscheinungsbild, circa 200cm groß und korpulent. Braune Haare, Vollbart, bekleidet mit grau, grünem Pullover und grauer Hose.

Täter 3: Südländisches Erscheinungsbild, circa 170cm groß, schmale Statur, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit Cap und schwarzem Pullover

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell