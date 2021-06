Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (13.06.2021) fuhr gegen 19:30 Uhr ein 40-jähriger Radfahrer im Ortsteil Püsselbüren in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Eisenbahnbrücke auf dem Püsselbürener Damm wurde der Radfahrer von einem Traktor überholt und von dessen Anhänger erfasst. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht am Rücken und Ellbogen. Auf Zuruf reagierte der Fahrer des Traktors nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Püsselbüren fort. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/5914315.

