POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch (16.06.), 09:00 Uhr, bis Donnerstag, 14:00 Uhr, wurde an der Artlandstraße in Höhe der Hausnummer 18 a ein Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Renault Megane war ordnungsgemäß geparkt. Als der Pkw wieder in Gebrauch genommen werden sollte, wurden vorne links im Kotflügelbereich Beschädigungen festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon: 05451/5914315.

