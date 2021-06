Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Brand

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (20.06.) ist die Polizei zu einem Brand an der Straße Mersmanns Stiege gerufen worden. Dort standen an einem Wohnhaus eine Hecke und ein Gartenhaus in Brand. Durch das Feuer wurde auch ein Teil der Hauswand und der Dachverkleidung beschädigt. Die Bewohner wurden in der Nacht gegen 03.40 Uhr von lautem Knistern und dem Geruch von Rauch geweckt und sahen das Feuer, das von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell