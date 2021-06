Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruchdiebstahl

Greven (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (16.06.), 19.30 Uhr, und Donnerstag (17.06.), 07.30 Uhr, in einen Bürokomplex mit angrenzender Lagerhalle an der Mergenthaler Straße eingestiegen. Die Täter sind vermutlich über ein Bürofenster in das Gebäude gelangt. Dort hebelten sie weitere Türen auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen einen Schrank auf. Die Täter nahmen mehrere Iphones und einen vierstelligen Bargeldbetrag mit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell