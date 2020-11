Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Nach Sturz mit Fahrrad verletzt

LippstadtLippstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 07:20 Uhr befuhr eine 17-jährige Radfahrerin aus Lippetal den Alten Postweg in Richtung Ortskern Eickelborn. Aufgrund der witterungsbedingten Glätte auf der Fahrbahn kam sie zu Fall. Bei dem Sturz wurde die Radfahrerin leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (nö)

